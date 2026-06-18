وزارة الداخلية تشيّع شهيد الواجب «عبد الرؤوف التام» في صبراتة

أُقيمت عصر اليوم الخميس مراسم تشييع جثمان شهيد الواجب، الضابط عبد الرؤوف التام، التابع لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة، والذي ارتقى إلى رحمة الله متأثرًا بإصابته أثناء أدائه لواجبه الوطني خلال تنفيذ مهام أمنية لملاحقة وضبط مطلوبين.

ونعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الضابط الشهيد، متقدمة بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه وزملائه ومنتسبي مديرية أمن صبراتة، سائلةً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه جميل الصبر والسلوان.

وأكدت الوزارة أن تضحيات شهداء الواجب ستظل محل تقدير واعتزاز، وستبقى مصدر إلهام لمواصلة أداء الرسالة الأمنية بكل مسؤولية واقتدار.

وتأتي هذه الحادثة في إطار المهام اليومية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في ملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون، وسط استمرار الجهود لتعزيز الاستقرار الأمني في مختلف المدن الليبية، ومنها مدينة صبراتة التي تشهد حملات أمنية متواصلة لضبط المطلوبين.