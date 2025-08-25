وزارة الداخلية تصدر تعليمات جديدة للمسافرين وتشدد على الإفصاح عن الأموال

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، تنويهاً مهماً إلى جميع المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، دعت فيه إلى الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة للسفر، حفاظاً على سلامتهم وضمان سير رحلاتهم دون عراقيل أو مساءلة قانونية.

وأكدت الوزارة على جملة من الضوابط، أبرزها:

الإفصاح عن الأموال: إلزامية التصريح عن أي مبالغ مالية بحوزة المسافرين، حتى في حالة السفر “ترانزيت”، وذلك التزاماً بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

التصوير في الخارج: التحذير من استخدام الهواتف لتصوير الأشخاص أو المنشآت في الدول الأخرى دون إذن مسبق، تفادياً للتعرض للمساءلة القانونية.

بطاقات الأغراض الشخصية: حظر بيع أو شراء بطاقات الأغراض الشخصية (مثل بطاقات الدولار) أو استغلالها في أنشطة غير قانونية، لما يترتب على ذلك من عواقب جنائية.

شرائح الهاتف: التشديد على شراء شرائح الهاتف من الشركات المعتمدة فقط، مع منع تسليمها للغير بعد العودة من السفر، تجنباً لاستغلالها في عمليات نصب أو تمويل أنشطة تهدد الأمن القومي.

وأشارت وزارة الداخلية إلى استمرارها في تنفيذ حملات توعوية موجهة للمسافرين، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات ستُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية داخل البلاد وخارجها.