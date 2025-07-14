وزارة الداخلية تضبط متورطين في جريمة قتل وتشهير إلكتروني

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، تمكّنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ عمليتين نوعيتين أسفرتا عن ضبط عدد من المتهمين في قضيتي قتل عمد وتشهير إلكتروني.

ففي القضية الأولى، وعلى خلفية واقعة مقتل المواطن (أ.خ.أ.ب) التي وقعت بتاريخ 2025/6/27 في نطاق دائرة مركز شرطة القره بوللي، باشر مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية تحقيقاته العاجلة، وتم على الفور تشكيل فريق عمل لجمع المعلومات وتحري ملابسات الحادث.

وأسفرت الجهود المكثفة عن ضبط المدعو (ص.ع.غ) وعدد من المتورطين الآخرين، وتم الاستماع إلى أقوالهم وأقوال الشهود، واستُكملت الإجراءات القانونية الأولية، قبل إحالة المحضر والموقوفين إلى مكتب السيد النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق منفصل، تمكّن فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى من ضبط المدعو (ح.م.أ)، على خلفية تورطه في واقعة تشهير وسب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تلقي شكوى رسمية من المواطن (أ.ل.أ).

وباشرت الجهات المختصة بمكتب مكافحة جرائم تقنية المعلومات تحرياتها، والتي أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته أدلة رقمية تؤكد ارتكابه للجريمة، حيث أقرّ بذلك خلال التحقيقات الأولية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.

وتؤكد وزارة الداخلية مجددًا عزمها الراسخ على ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية والإلكترونية، وتقديمهم للعدالة، في إطار سعيها الدائم لحماية أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز الاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

ضبط تشكيل عصابي متورط في سرقة جهة عامة بطرابلس

في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الجريمة وحماية الممتلكات العامة، تمكّن أعضاء التحري بمركز شرطة السراج الجنوبي من كشف وضبط تشكيل عصابي تورط في سرقة قطع غيار من داخل إحدى المصالح الحكومية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به أحد الموظفين، يفيد بتعرض الجهة لسرقة عدد من القطع الخارجية لمكيفات تبريد مركزي مستعملة، قدّرت قيمتها بنحو 13 ألف دينار ليبي.

وفور تلقي البلاغ، باشرت وحدة التحري بالمركز مهامها في جمع المعلومات وتتبع خيوط الجريمة، وأسفرت التحريات الدقيقة عن ضبط أفراد التشكيل العصابي، الذين تبيّن أنهم من العاملين بالجهة ذاتها، حيث أقرّوا خلال الاستدلالات بارتكابهم الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتأتي هذه الضبطية في سياق جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة والتصدي لكافة أشكال الفساد والاعتداء على المال العام.