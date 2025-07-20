وزارة الداخلية تعلن القبض على رجل قتل زوجته في طرابلس

تمكن أعضاء القافلة الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس، وبالتعاون مع وحدة التحري والقبض بمديرية أمن صبراتة، من ضبط متهم بقتل زوجته فجر اليوم الجمعة، الموافق 19 يوليو 2025، وذلك في مكان إقامته بحي الانتصار بمدينة طرابلس، بعد أن حاول الفرار إلى مدينة صبراتة للاختباء لدى أقاربه.

وجاءت عملية القبض عقب تلقي بلاغ من إحدى الدوريات الأمنية، حيث باشرت الفرق المختصة أعمال التحري والتعقب بشكل فوري، وتمكنت خلال ساعات قليلة من تحديد موقع المتهم وضبطه.

وقد أقرّ الجاني خلال التحقيقات الأولية بما نُسب إليه من اتهامات، وتم إيداعه بالحجز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتؤكد وزارة الداخلية أن أجهزتها مستمرة في العمل بحزم وجدية للتعامل مع الجرائم وضبط مرتكبيها في وقت قياسي، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.