وزارة الداخلية تعلن فتح باب القبول بكلية «ضباط الشرطة»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن بدء قبول طلبات الالتحاق بكلية ضباط الشرطة للراغبين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، وذلك ضمن استعداداتها للعام الدراسي 2025/2026.
📍 مكان التقديم: مديريات الأمن بالمناطق.
✅ شروط القبول:
- أن يكون المتقدم ليبي الجنسية، غير حاصل على جنسية أخرى، وألا يكون متزوجًا عند الالتحاق.
- الحصول على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025.
- ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد على 25 سنة.
- اجتياز الكشف الطبي وإثبات اللياقة الصحية والنفسية.
- ألا يكون قد سبق عزله أو فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار نهائي.
- التمتع بحسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى إن رُدّ إليه اعتباره.
- ألا يكون قد فُصل من الكلية لأي سبب سابق.
- الالتزام بأي شروط إضافية يحددها وزير الداخلية.
📄 المستندات المطلوبة:
- شهادة الثانوية العامة الأصلية.
- شهادة ميلاد إلكترونية.
- شهادة إقامة.
- إثبات الوضع العائلي.
- شهادة الحالة الجنائية.
- عدد 8 صور شمسية حديثة.
- شهادة حسن السيرة والسلوك من الشؤون المحلية.
- طلب كتابي للالتحاق بالكلية.
- موافقة ولي الأمر.
- عدد 3 ملفات شخصية (أصل + نسختان).
