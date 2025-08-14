وزارة الداخلية تكثف استعداداتها الأمنية لتأمين انتخابات المجالس البلدية

كلفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مديريات الأمن في مختلف المناطق بإعداد وتنفيذ خطط أمنية مشتركة لتأمين انتخابات المجالس البلدية، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبالتنسيق مع إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبمشاركة الأجهزة الأمنية الأخرى.

وتشمل هذه الخطط ترتيبات ميدانية متكاملة، تحديد نقاط التمركز، وتوزيع المهام على الأجهزة الأمنية لضمان حماية مراكز الاقتراع، تأمين نقل المواد الانتخابية، وضمان سلامة المواطنين والعاملين بالعملية الانتخابية.

وأكدت الوزارة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، وتعزيز ثقة المواطنين في نزاهة وأمن العملية الانتخابية، داعيةً المواطنين ووسائل الإعلام إلى التعاون لضمان نجاح الانتخابات.

وفي إطار هذه الاستعدادات، عُقد اليوم الأربعاء اجتماع موسع ضم مديرية أمن زليتن وضباط الأجهزة الأمنية المكلّفين بتنفيذ الخطة الأمنية للمدينة، بحضور أعضاء مكتب الإدارة الانتخابية زليتن.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل وآلية تنفيذ الخطة، مع التأكيد على التعليمات والنقاط الإجرائية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان وفق المعايير الأمنية المعتمدة.

وتأتي هذه التحضيرات الأمنية قبيل انتخابات المجالس البلدية المقررة يوم السبت، في إطار جهود وزارة الداخلية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، وحماية الحقوق الديمقراطية للمواطنين، وتعزيز ثقتهم في نزاهة العملية الانتخابية.