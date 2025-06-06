وزارة الداخلية: تكثيف الدوريات الأمنية في طرابلس ضمن خطة المجاهرة بالأمن

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن تكثيف إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لعمل دورياتها داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الأمنية للمجاهرة بالأمن وفرض النظام العام.

وأوضحت الوزارة أن الدوريات تمركزت في مواقع استراتيجية ومناطق حيوية ونقاط تماس داخل المدينة، بهدف حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الاستقرار، والتصدي لأي ممارسات خارجة عن القانون.

وتأتي هذه التحركات ضمن الترتيبات الأمنية المعتمدة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وفرض هيبة الدولة.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تعزيز الأمن بالتعاون مع مختلف الأجهزة والوحدات المختصة، مشددة على أن تطبيق القانون سيطال كل من يحاول العبث بأمن العاصمة.