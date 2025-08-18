وزارة الداخلية تكرم المندوب الأمني التركي بمناسبة انتهاء فترة عمله

استقبل مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اللواء نور الدين أبوجريدة، مندوب وزارة الداخلية بسفارة تركيا لدى ليبيا، العقيد محمد سيفر.

وجرى اللقاء بحضور معاون المدير وعدد من رؤساء مكاتب الإدارة، حيث تم تكريم المندوب الأمني التركي تقديرًا لجهوده في دعم وتعزيز برامج التعاون الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وأكد اللواء أبوجريدة على أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق الأمني بين ليبيا وتركيا، بما يسهم في تطوير البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، ويعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.

من جانبه أعرب العقيد محمد سيفر عن شكره وامتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا استمرارية دعم بلاده لجهود وزارة الداخلية الليبية في مختلف المجالات الأمنية والتعاون المشترك.