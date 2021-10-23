وزارة الداخلية تمنح درع الشرطة لرئيس المجلس الرئاسي

قدم وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، اليوم السبت، درع الشرطة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بمناسبة الذكرى 57 لتوحيد الشرطة، الذي وافق يوم الثامن من أكتوبر الجاري.

وأشاد الوزير باهتمام رئيس المجلس الرئاسي بوزارة الداخلية، وحرصه على منحها كافة الإمكانيات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل احترافية، لتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في كافة مناطق ليبيا، وفق قوله.

من جهته قدم رئيس المجلس الرئاسي، الشكر لمنتسبي قطاع الداخلية، على الجهود التي قدموها من أجل تأمين المؤتمر الوزاري لمبادرة دعم استقرار ليبيا، الذي عُقِد خلال اليومين الماضيين والمساهمة في نجاحه، وأكد على دور المؤسسة الشرطية في تحقيق الأمان والاستقرار في كافة مناطق ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.