الداخلية تناقش خطة قبول دفعة طلاّب جديدة في كلية الشرطة

تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عقد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، اجتماعاً مع مدير كلية ضباط الشرطة، بحضور رؤساء المكاتب بالإدارة، لمناقشة خطة وزارة الداخلية لقبول دفعة جديدة من الطلبة للعام الدراسي 2024-2025.

وجرى التأكيد على الإعلان عن الخطة عبر كافة الوسائل الإعلامية لضمان تمثيل جميع مناطق ليبيا.

كما تم خلال الاجتماع التشديد على أهمية الالتزام بالمعايير المحددة لقبول الطلبة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى استعراض السبل الكفيلة بتوفير بيئة تعليمية ملائمة تضمن تخريج ضباط مؤهلين لخدمة الوطن بكفاءة واقتدار.