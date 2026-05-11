وزارة الداخلية تنعى اللواء «هشام الدويني»

نعى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، اللواء هشام الدويني، مدير أمن مسلاتة السابق، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وأعرب الطرابلسي في بيان نعي عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الفقيد، مشيرًا إلى أنه يُعد من الكفاءات الأمنية التي عُرفت بالعطاء والانضباط خلال سنوات خدمته في وزارة الداخلية.

وأكد أن وزارة الداخلية فقدت أحد رجالها الذين أسهموا في خدمة الوطن وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، مشيدًا بسيرته المهنية وما قدمه من جهود في مختلف المناصب التي تقلدها خلال مسيرته الأمنية.

وأضاف أن اللواء الراحل عُرف بالنزاهة والالتزام، وترك بصمة واضحة في العمل الأمني، خاصة خلال فترة توليه مهامه في مديرية أمن مسلاتة.

وتقدم الطرابلسي بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه وزملائه في العمل، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.