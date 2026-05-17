«وزارة الداخلية» تنفذ عملية أمنية في صبراتة

نفذت مديرية أمن صبراتة، اليوم الأحد 17 مايو 2026، عملية تأمين لنقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين جرى ضبطهم من قبل الدوريات الأمنية داخل الحدود الإدارية للمديرية، إلى أحد مراكز الإيواء في العاصمة طرابلس.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة في التعامل مع حالات الهجرة غير الشرعية، وبما يضمن تنظيم عمليات النقل وفق الضوابط المعمول بها.

وأضافت أن نقل المهاجرين إلى مراكز الإيواء في طرابلس يهدف إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيداً لاتخاذ التدابير المتعلقة بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية وفق القوانين الوطنية والتشريعات النافذة.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ خططها الميدانية لضبط الحدود الداخلية وتعزيز الرقابة على التحركات غير القانونية، في إطار الجهود الرامية لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وشددت على أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق المعايير الإنسانية والقانونية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تطبيق الإجراءات المنظمة لملف المهاجرين داخل الأراضي الليبية.