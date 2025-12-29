وزارة الداخلية تواصل ترحيل المهاجرين «غير الشرعيين»

رحّلت وزارة الداخلية، ضمن البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين، مجموعةً من المهاجرين من الجنسية النيجيرية عبر مطار معيتيقة الدولي، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم.

وأكدت الوزارة أن برنامج الترحيل مستمر ومتواصل، في إطار جهودها لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، وتنظيم الوجود الأجنبي داخل البلاد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

تُعد الهجرة غير النظامية من أبرز التحديات التي تواجه ليبيا، نظرًا لموقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا. وتنفّذ وزارة الداخلية برنامجًا وطنيًا يستهدف ترحيل المهاجرين غير النظاميين بالتنسيق مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية، مع الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير الإنسانية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من العمليات التي تنفذها الوزارة في إطار سعيها لتنظيم ملف الهجرة، وتعزيز الأمن، والتخفيف من الأعباء المترتبة على مراكز الإيواء والمرافق الخدمية.