وزارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة لمواجهة تأثيرات المنخفض الجوي

تواصل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عبر كافة الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمواجهة تأثيرات المنخفض الجوي لضمان سلامة المواطنين وتقديم الدعم اللازم.

وتعمل الوزارة على “تنظيم حركة السير في الطرقات وتقديم المساعدة للسائقين في الحالات الطارئة، كما يتم التنسيق مع الجهات الخدمية لضمان استمرار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه تؤكد وزارة الداخلية أنه تم تكليف مديريات الأمن بالمناطق بالتنسيق مع كافة الجهات الخدمية والشركات العامة في المناطق وكذلك مع فرق الطوارئ وجهاز الإسعاف والطوارئ، وذلك بعدسة مكتب الإعلام الأمني بإدارة العلاقات والتعاون الدولي”.

وأكدت الوزارة “جاهزية فرقها التامة لمواجهة التحديات الناجمة عن المنخفض الجوي، وتحث المواطنين على الالتزام بالسلامة المرورية والتعاون مع الأجهزة الأمنية”.

وثمنت وزارة الداخلية “كافة الجهود المبذولة من رجال الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية في التصدي للتحديات التي فرضها المنخفض الجوي، مما يعكس التفاني في العمل والحرص على سلامة المجتمع”.