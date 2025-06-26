وزارة الداخلية تواصل جهود تأمين طرابلس ضمن خطة أمنية مشتركة

تنفيذاً لقرار وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رقم (645) لسنة 2025، بشأن ضم وتنظيم مديريتي أمن تاجوراء والقره بوللي تحت مسمى “مديرية أمن تاجوراء”، أجرى مدير الأمن، لواء “محمد دخيل”، جولة ميدانية تفقدية شملت عددًا من مراكز الشرطة، وأقسام المرور والنجدة والبحث الجنائي بمديرية أمن القره بوللي سابقاً، وذلك برفقة مساعده للشؤون الأمنية، عميد “الصادق أبورياح”.

وجاءت هذه الجولة في إطار متابعة سير العمل الأمني والاطلاع على مدى جاهزية الوحدات والمكونات الأمنية، والإمكانات المتوفرة لدى الجهات الضبطية، واحتياجاتها من الدعم بهدف تعزيز الأداء الأمني، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الضبط والربط ورفع الروح المعنوية لأعضاء هيئة الشرطة.

وفي سياق متصل، تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة طرابلس، من خلال تسيير الدوريات وتفعيل نقاط التمركز، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان سلامة المواطنين.

كما تواصل إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أداء مهامها في مناطق التماس بالعاصمة، وذلك ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار، من خلال التمركز في المواقع المكلفة بها حفاظاً على الأمن والنظام العام، وصوناً للممتلكات العامة والخاصة.