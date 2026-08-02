وزارة الداخلية: توقيف متهم بسرقة «أسلاك كهربائية» وإحالته للنيابة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط شخص متهم بسرقة أسلاك نحاسية من خط كهرباء بجهد 11 ك.ف في منطقة أبوشيبة، وذلك خلال عملية نفذها مركز الشرطة الكهربائية غريان التابع لفرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية الجبل.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن عملية الضبط جاءت عقب تلقي بلاغات من المواطنين بشأن تعرض خطوط الكهرباء للسرقة، حيث باشرت عناصر الشرطة الكهربائية إجراءات التحري والمتابعة، وتمكنت من ضبط المتهم متلبساً أثناء تنفيذ عملية السرقة.

وأضافت وزارة الداخلية أن العملية أسفرت عن ضبط نحو 1500 متر من الأسلاك النحاسية المسروقة، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل جهودها لمكافحة الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية، وملاحقة المتورطين في سرقة المعدات والأسلاك التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار خدمات الكهرباء للمواطنين.

وتعد سرقة الأسلاك الكهربائية من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، لما تسببه من أضرار مادية وانقطاعات في التيار الكهربائي، إضافة إلى تهديد سلامة الشبكات والبنية التحتية المرتبطة بها.