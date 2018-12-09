وزارة الداخلية تُطلق دورة تدريبية لأفراد حماية البعثات الدبلوماسية

افتتحت صباح اليوم الأحد بمقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية الدورة التدريبية التخصصية للرفع من كفاءة منتسبي الإدارة وبإشراف الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية.
هذا ويتلقى المتدربون خلال هذه الدورة عدد من التدريبات لحماية الشخصيات الهامة، وأمن المنشآت وحماية البعثات الدبلوماسية، كما يتلقى المتدربون محاضرات في المواد القانونية والأمنية.
يُذكر أن أفراد حماية البعثات الدبلوماسية هو المسؤولون عن حماية كبار الشخصيات التي تدخل ليبيا من شخصيات عربية ودولية.
حدث مهم جدا : حكمت محكمة أردنية بالسجن (٢٠ عاما ) على اردنية ( عمرها ٢٥ ) و ذلك بسبب جناية القتل القصد بتعذيبها لابنتها التي عمرها ( ٣ سنوات ) حيث قامت بوضع ابنتها تحت مضخة ماء الحمام ( الدوش ) الساخنة دون تبريدها فأصيبت الطفلة ( بحروق أدت لسلخ جلدها و فارقت الحياة ) على اثر ذلك و ( بررت الأم فعلتها بأن الطفلة كانت تزعجها كثيرا و كانت ترفض تناول الطعام و كانت كثيرة الحركة و تسبب لها الازعاج ) و الجدير بالذكر ان الأم كانت معروفة لدى ادارة حماية الاسرة بأفعالها العنيفة تجاه ابنتها فتلك الحادثة… قراءة المزيد ..