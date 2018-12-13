وزارة الداخلية تُمثل ليبيا في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب

انطلق في العاصمة التونسية أمس الأربعاء المؤتمر الثاني والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب، وذلك بمشاركة قادة عن وزراء الداخلية العرب، وشارك عن وزارة الداخلية الليبية وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن والوفد المرافق له.

حيث بحث المؤتمر عدد من الموضوعات بينها مشروع إستراتيجية عربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية وإنشاء وحدة للأمن الإلكتروني تابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وتوصيات مؤتمر رؤساء القطاعات الأمنية المختلفة.

هذا واستعرض المؤتمر نتائج أعمال اللجنة المتخصصة بإعادة صياغة مشروع المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين بالإضافة إلى تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء إضافة إلى تجاربها في مجال الشرطة البيئية، وكذلك عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في إطار الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.