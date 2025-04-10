وزارة الداخلية.. جهود حثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار

في إطار جهود وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، الرامية إلى تعزيز الأمن وتحقيق العدالة، وضمن المهام الموكلة إليها، استعرضت إدارة تحقيق الشخصية بجهاز المباحث الجنائية أبرز إنجازاتها خلال شهر مارس 2025م.

وبحسب بيان الوزارة، “شملت الإنجازات مجموعة من الأنشطة المهمة، من بينها:

فتح 600 ملف جنائي لأصحاب السوابق، في إطار تتبع النشاط الإجرامي.

أخذ 760 بصمة لمتهمين موقوفين في قضايا محالة من مديريات الأمن.

إصدار 383 شهادة حالة جنائية بناءً على الطلبات الواردة من مديريات الأمن.

إصدار 8284 شهادة حالة جنائية عبر المنظومة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

إصدار 132 شهادة حالة جنائية للأجانب، ضمن جهود تنظيم وإدارة الوضع القانوني للمقيمين.

أرشفة 800 ملف جنائي إلكترونيًا تتضمن بصمات وبيانات جنائية، في إطار رقمنة المعلومات وتيسير الوصول إليها”.

وأكدت وزارة الداخلية “استمرارها في تقديم خدماتها بكفاءة عالية، وتطوير آليات العمل وفق أحدث النظم التقنية، بما يعزز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن”.