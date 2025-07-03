وزارة الداخلية: جهود ميدانية تضبط مركبة مسروقة وتمنع سرقة أسلاك كهرباء

تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة طرابلس، من خلال تكثيف التمركزات الأمنية وتسيير الدوريات الراجلة والراكبة داخل المناطق الحيوية، في إطار تعزيز الأمن وضبط المطلوبين والمخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، استمرار العمل الأمني بوتيرة عالية، وبالتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطة، بما يضمن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وفي سياق العمليات الميدانية، ضبط أعضاء التحري بمركز شرطة تاجوراء طفلين أثناء تجوّلهما بمركبة مشبوهة، وتبيّن أنهما من مواليد 2012 ويحمل أحدهما الجنسية السودانية والآخر النيجرية، رغم ادعائهما بأنهما ليبيان.

وأوضح الاستعلام عن المركبة أنها مسروقة ومُبلّغ عنها في مركز شرطة جودائم، واعترف الطفلان بسرقتها من شاطئ البحر بمدينة الزاوية بعد أن تركها صاحبها والمفتاح بداخلها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المركبة والمتهمَين إلى المركز المختص لاستكمال التحقيقات.

كما تمكّن فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية– الجفارة من إحباط محاولة لسرقة أسلاك كهرباء ضغط منخفض، بعد ورود معلومة بوجود نشاط مشبوه.

وتم العثور على أسلاك مقطوعة من النحاس بطول 80 مترًا مرمية على الأرض، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المضبوطات لشركة الكهرباء، مع استمرار عمليات التحري لضبط المتورطين.