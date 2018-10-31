وزارة الداخلية : حرق مخلفات النفايات ينشر الأمراض المزمنة والمستوطنة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عن ملاحظة كثرة البلاغات حول وجود حرائق تعددت أسبابها كاندلاع الحرائق بمخلفات القمامة ومخلفات الورش المختلطة بجميع أنواع الوقود والمحروقات.

وأوضحت الوزارة عبر مكتبها الإعلامي أن انتشار الدخان الناتج عن هذه الحرائق يشكل خطر على الممتلكات العامة والخاصة ويتسبب في تلوث البيئة ونشر الأمراض المزمنة والمستوطنة موضحةً أن سبب هذه الظاهرة هو قيام بعض المواطنين بإلقاء القمامة في الأماكن غير المخصصة لذلك.

ووجهت الوزارة نداءً للمواطنين بتجنب إشعال النيران في النفايات والقمامة حفاظًا على سلامتهم وصحتهم وعلى البيئة.