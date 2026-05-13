وزارة الداخلية: خطة أمنية متكاملة لتأمين «انتخابات الشباب»

عقدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً موسعاً بديوان الوزارة، اليوم الأربعاء، لمناقشة الترتيبات الأمنية الخاصة بانتخابات المجالس المحلية للشباب، المقرر تنظيمها في 30 بلدية، ضمن الاستعدادات الجارية لانطلاق عملية الاقتراع مطلع الأسبوع المقبل.

وشارك في الاجتماع وزير الشباب هيثم الزحاف، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، بحضور مدير مكتب وزير الداخلية اللواء عبدالواحد عبدالصمد، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، إلى جانب عدد من مدراء الأمن بالمناطق ومدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، إضافة إلى أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة انتخابات الشباب بوزارة الشباب.

وتناول الاجتماع مناقشة الخطة الأمنية الخاصة بتأمين مراكز الاقتراع وضمان انسيابية العملية الانتخابية في البلديات المستهدفة، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المشرفة على الانتخابات.

كما بحث المشاركون آليات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية والشباب، بهدف تنفيذ ترتيبات أمنية متكاملة تسهم في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي وتوفير بيئة آمنة وملائمة للناخبين واللجان المشرفة على العملية الانتخابية.

وأكد المجتمعون أهمية رفع مستوى الجاهزية الأمنية والتنسيق الميداني بين مختلف الإدارات والوحدات المعنية، بما يضمن سير الانتخابات بسلاسة وانتظام، ويعزز الثقة في العملية الانتخابية الخاصة بالمجالس المحلية للشباب.

وتأتي هذه التحركات في إطار الاستعدادات الرسمية لإطلاق انتخابات المجالس المحلية للشباب، التي تُعد خطوة تستهدف تعزيز مشاركة الشباب في العمل المحلي وتوسيع دورهم في إدارة الشأن العام داخل البلديات.