وزارة الداخلية وهيئة الأوقاف تقيمان صلاة الجمعة في كلية «ضباط الشرطة»

نظّمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية– فرع العزيزيّة، صلاة الجمعة في مسجد كلية ضباط الشرطة.

وجاءت هذه الفعالية في إطار تعزيز القيم الدينية والوطنية وترسيخ روح الانضباط والمسؤولية بين منتسبي الكلية، مؤكدة حرص الوزارة على دعم البرامج الدينية والتوعوية في مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة لها.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مستمرة لتعزيز الوعي الديني والاجتماعي لدى منتسبي الأجهزة الأمنية، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة وملتزمة بالقيم الوطنية.

يذكر أن كلية ضباط الشرطة في طرابلس تعد من أبرز المؤسسات التعليمية الأمنية في ليبيا، حيث تُعنى بتخريج ضباط مؤهلين تدريبياً وأكاديمياً للعمل في أجهزة الأمن المختلفة، وتأسست الكلية بهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية للشرطة، وتعزيز قدراتهم في حفظ الأمن وتنفيذ القانون بكل احترافية ونزاهة، وتحظى الكلية بدور مهم في بناء منظومة أمنية متكاملة تخدم الاستقرار الوطني، كما تسعى إلى غرس القيم الوطنية والدينية في صفوف منتسبيها لتشكيل جيل من الضباط يتحلى بالمسؤولية والانضباط.



















