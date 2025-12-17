وزارة الداخلية: 4944 ترقية و1399 تسوية لصالح الموظفين

وقع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي، على قرارات الترقيات والتسويات المستحقة لمنتسبي وزارة الداخلية، في خطوة تعكس حرص الوزارة على إنصاف موظفيها ودعم حقوقهم الوظيفية وفقًا لأحكام القانون.

وشملت القرارات التي تم التوقيع عليها القرار الرابع لسنة 2025، الذي تضمن 4944 ترقية و1399 تسوية، إلى جانب القرار السابع لسنة 2025، الذي شمل 2252 ترقية و1027 تسوية لصالح منتسبي الوزارة من مختلف مكوناتها.

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تولي ملف الترقيات والتسويات أهمية كبيرة، وتعمل على إنجازه وفقًا للقانون، مشددًا على التزام الوزارة بدعم حقوق منتسبيها وضمان استحقاقاتهم الوظيفية.

كما أشار إلى أن كشوفات الترقيات والتسويات خضعت لعملية تدقيق ومراجعة دقيقة من قبل اللجنة المختصة، وشملت كافة مكونات الوزارة في مختلف أنحاء ليبيا.

ودعا الوزير منتسبي الوزارة إلى اعتبار هذه الترقيات والتسويات حافزًا لهم لمضاعفة الجهود وبذل المزيد من العطاء، مع تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم الوطنية.