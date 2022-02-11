وزارة الدفاع التركية: دربنا 8500 عنصر من القوات المسلحة الليبية

قالت وزارة الدفاع التركية، إنها دربت 8500 عنصراً من القوات المسلحة الليبية لغاية اليوم في تركيا وليبيا.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن 1500 عنصر من القوات المسلحة الليبية لا زالوا يتلقون التدريبات، مشيرة أن خبراء المتفجرات الأتراك أبطلوا مفعول 5300 لغم غير منفجر لغاية اليوم بهدف المساهمة بتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

ولفتت وزارة الدفاع التركية إلى أن أكثر من 20 ألف ليبي تلقوا خدمات صحية على يد الكوادر الطبية التركية لغاية اليوم في المستشفى الذي بدأ تقديم خدماته بالعاصمة طرابلس.

وتابعت وزارة الدفاع التركية أنّه إذا كان هناك تطور باسم الاستقرار في ليبيا وانطلاق العملية السياسية فيها، فإن ذلك أصبح ممكنًا بمساهمات تركيا، والمسؤولون الليبيون يؤكدون ذلك

وشدّدت وزارة الدفاع التركية أنّ أنقرة ستواصل تقديم الدعم لأشقائها الليبيين في قضيتهم العادلة، لتحقيق الاستقرار في البلاد وصياغة دستور لها وإجراء انتخابات حرة فيها.