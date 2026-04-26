وزارة الدفاع: التمارين ترفع كفاءة القوات وتعزز جاهزيتها

نفذت الكتيبة 458 مشاة خفيف تمريناً تعبوياً مركباً، بإشراف مباشر من رئيس ركن حرس الحدود والأهداف الحيوية، وذلك بناءً على تعليمات وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية وتوجيهات رئاسة الأركان العامة، ضمن برامج تستهدف رفع الكفاءة والجاهزية القتالية للوحدات العسكرية.

وشمل التمرين سلسلة من الأنشطة الميدانية المتقدمة، من بينها تنفيذ رمايات حية، وعمليات إغارة استهدفت أوكار المهربين والخارجين عن القانون والعناصر الإرهابية، إلى جانب نصب كمائن ميدانية، وتنفيذ مهام استطلاع وتتبع أثر، فضلاً عن جمع معلومات ميدانية لدعم العمليات العسكرية.

ويعكس هذا التمرين مستوى متقدماً من الجاهزية العملياتية، في ظل التركيز على تطوير قدرات القوات في التعامل مع التهديدات غير التقليدية، خاصة في البيئات الحدودية التي تتطلب سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ.

ويأتي تنظيم هذا النشاط في سياق جهود وزارة الدفاع لتعزيز كفاءة الوحدات العسكرية، ورفع قدرتها على تنفيذ المهام الميدانية بكفاءة عالية، بما يدعم حماية الحدود، ويعزز مكافحة التهريب والإرهاب، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.