وزارة الدفاع الروسية: حفتر قيَّم إيجابياً البيان الختامي للقاء موسكو

أفادت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، بأن خليفة حفتر ينظر بإيجابية إلى اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وهو بحاجة إلى يومين من أجل استشارات محلية والرد عليها.

وأوضحت الوزارة الروسية في بيان لها، أن حفتر قيَّم إيجابياً البيان الختامي للقاء موسكو، لكنه أخذ يومين لبحث نص هذه الوثيقة مع زعماء القبائل الداعمه له قبل توقيعه عليها.

وجاء في بيان الدفاع الروسية أن الأطراف اتفقت مبدئيا على هدنة وقف لإطلاق النار نتيجة للمباحثات الليبية التي جرت أمس في العاصمة الروسية موسكو.

وأشار البيان إلى التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار يوفر ظروفا أفضل لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، مغادرة حفتر العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.