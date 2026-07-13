اليمن.. وزارة الدفاع تعلن ضرب «مدرج صنعاء» والحوثيون يتوعدون بالرد

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الاثنين، استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي، موضحة أن العملية جاءت بهدف منع طائرة إيرانية من الهبوط في الأراضي اليمنية.

وقالت الوزارة إن جماعة الحوثي منعت، بحسب بيانها، طائرات يمنية من الهبوط في مطار صنعاء، وأصرت على السماح بانتهاك إيران للأراضي اليمنية.

وفي المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية العميد يحيى سريع أن الاستهداف الذي تعرض له مطار صنعاء أنهى مرحلة خفض التصعيد بين الأطراف.

وقال سريع إن “عدوانًا سعوديًا” استهدف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، معتبرًا أن هذه الخطوة أنهت مرحلة التهدئة، وحمّل الطرف الآخر مسؤولية ما وصفه بـ”عواقب العدوان”.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين أن ما وصفه بـ”العدوان السعودي” لن يمر دون رد وعقاب، في إشارة إلى احتمال اتخاذ خطوات عسكرية ردًا على الاستهداف.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات بين الأطراف اليمنية حول إدارة مطار صنعاء الدولي، وحركة الرحلات الجوية منه وإليه، إضافة إلى الاتهامات المتبادلة بشأن التدخلات الإقليمية ودور إيران والسعودية في الملف اليمني.

ويُعد مطار صنعاء الدولي من أبرز الملفات الحساسة في الأزمة اليمنية، إذ ارتبط تشغيله منذ سنوات بالوضع العسكري والسياسي في البلاد، كما شكلت الرحلات الجوية عبره أحد محاور التفاوض بين الأطراف المتنازعة.

هذا ويشهد اليمن صراعًا مستمرًا منذ سنوات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي، وسط تدخلات إقليمية وتوترات مرتبطة بالنفوذ في المنطقة، فيما يبقى ملف الموانئ والمطارات من أكثر الملفات تأثيرًا على مسار الأزمة.