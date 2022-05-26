وزارة الدفاع بحكومة «الدبيبة» تُؤكد حرمة الدم الليبي

ذكرت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، أنها تُتابع ما وصفتها بمحاولات التحشيد العسكرية للحرب المدفوعة بأجندة سياسية حزبية، التي يقوم بها أسامة جويلي، المدير السابق لإدارة الاستخبارات العسكرية، والذي ما زال يشغل منصب آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف بيان للوزارة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أنه وبعد أن فشلت محاولات جويلي في التحشيد للحرب والاعتداء على المقرات الحكومية والعمومية، وما يصاحب ذلك من ترويع للآمنين وتعريض ممتلكاتهم للخطر، مدعومًا في ذلك من أطراف عسكرية، كان الجويلي يحشد أبناء الشعب الليبي ضدها في وقت سابق، قامت مساء اليوم مجموعة عسكرية محدودة تابعة له بالتجول داخل منطقة متاخمة لأحد المعسكرات التي يشغلها، مهدّدين عددا من المواطنين من سكان العاصمة، قبل أن تعود من حيث أتت، وسط سخط شعبي واسع ضد دعاة الحرب لأغراض سياسية وحزبية، بحسب نص البيان.

وأكدت وزارة الدفاع، حرمة الدم الليبي وعدم ترويع أبناء الوطن بكل مكوناتهم، منوهة إلى أنها ستتعامل بكل حزم وقوة ضد هذه التهديدات لوأد الفتنة.

كما أشادت الوزارة بموقف كل المناطق الليبية دون استثناء الرافضة لإشعال فتيل الحرب والفتنة والاقتتال، وتدعو كل المواطنين إلى الوقوف صفا واحدا ضد من يريد العبث بأمن المواطن واستقراره.