وزارة الدفاع: بناء الجيش الليبي الموحد معركة مستمرة ونهاية الطريق مكافأة عظيمة

قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عبد السلام الزوبي، في تصريح عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن المؤسسة العسكرية مشروع قوي يزداد تماسكًا كلما واجه تحديات، مما يصقلها ويجعل ناتجه بالغ الأثر وشديد الوطء.

وأضاف الزوبي أن بناء الجيش الليبي الموحد هو سبيل بدأ منذ زمن، وقطع فيه أشواطًا كبيرة حتى أصبح جيشًا صلبًا وجسورًا، محذرًا من أن من يزرع الشوك في طريقه سيواجه الرد الحاسم من الجيش، الذي لن يتوانى عن مواجهة أي تهديد أو محاولة لإيقافه.

وأكد أن المعركة لبناء جيش ليبي موحد مستمرة ولا مجال للتراجع فيها، وأن ما تحقق حتى الآن هو جزء كبير مما بقيه قليل، معتبراً أن الخواتيم ستكون مكافآت جليلة على هذا الجهد الكبير.