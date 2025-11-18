وزارة الدفاع تبحث تعزيز «التعاون العسكري» مع المجر

عقد وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عبدالسلام الزوبي، اجتماعاً مع مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء المجري مارسيل بيرو، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول اللقاء مجالات التنسيق في التدريب العسكري وتطوير القدرات، إضافة إلى تبادل الخبرات ومكافحة المخاطر العابرة للحدود.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض فرص دعم برامج بناء القدرات داخل المؤسسات العسكرية، وتعزيز قنوات التواصل، وتسهيل إجراءات التعاون الفني بين البلدين.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المشاورات ووضع آليات تنفيذية لما جرى الاتفاق عليه.