وزارة الدفاع تبحث تعزيز التعاون مع «الاتحاد الأوروبي»

استقبل وكيل وزارة الدفاع اللواء عبد السلام سالم الزوبي، بمكتبه بديوان الوزارة، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو والوفد المرافق له، في لقاء رسمي يعكس عمق الشراكة القائمة وحرص الجانبين على تطويرها.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ورفع مستوى التنسيق بين وزارة الدفاع ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ الأمن في ليبيا، إلى جانب توحيد الجهود تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز من دور ليبيا ومكانتها في محيطها الإقليمي والدولي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية استمرار التواصل والتنسيق في مختلف الملفات ذات الطابع الأمني والدفاعي، وبحث آليات تطوير الشراكات القائمة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسار الاستقرار.

ويأتي هذا اللقاء في إطار انفتاح وزارة الدفاع على الشراكات الدولية، وتأكيداً على نهجها في بناء علاقات استراتيجية قائمة على التعاون والتكامل.