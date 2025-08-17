وزارة الدفاع تبحث توسيع التعاون العسكري مع تركيا

استقبل وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالسلام الزوبي، صباح اليوم، السفير التركي لدى ليبيا، وقائد السفينة الحربية التركية “كينال أيادا”، والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وجرى اللقاء بحضور كل من رئيس أركان القوات البحرية الليبية، ورئيس جهاز حرس السواحل بالقوات البحرية، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون العسكري المشترك بين ليبيا وتركيا، وخصوصًا في مجال التدريب والتأهيل العسكري البحري.

وتأتي زيارة السفينة الحربية التركية “كينال أيادا” إلى طرابلس في إطار تنفيذ مهام تدريبية بحرية مشتركة، بالتنسيق مع القوات البحرية الليبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية ورفع مستوى الجاهزية الفنية للعناصر الليبية.

وخلال اللقاء، أشاد وكيل وزارة الدفاع بمستوى التعاون العسكري القائم بين البلدين، مؤكداً على أهمية تعزيزه ليشمل مجالات جديدة، منها القوات الجوية والدفاع الجوي.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الطرفين، تعبيرًا عن عمق العلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع ليبيا وتركيا، وبما يعكس حرص الطرفين على مواصلة تعزيز الشراكة في مختلف المجالات الدفاعية.