وزارة الدفاع تبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل التعاون المشترك

استقبل وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالسلام الزوبي، بمكتبه في طرابلس، مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوكيل خلال اللقاء بالدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في دعم جهود استقرار ليبيا، مؤكدًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات المتعلقة بالأمن والدفاع.

من جانبه، ثمّن أورلاندو الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع الليبية في سبيل تعزيز الأمن والمحافظة على الاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني واللوجستي في مجالات التدريب والتأهيل وتطوير القدرات الدفاعية.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا المشتركة، وسبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، بما يسهم في دعم الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق التواصل المستمر بين الحكومة الليبية والشركاء الدوليين، بما يخدم أهداف السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة.