وزارة الدفاع تتسلم 21 مواطناً ليبياً كانوا موقوفين في النيجر

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، تسلم 21 مواطناً ليبياً كانوا موقوفين لدى جمهورية النيجر، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وتنفيذاً للترتيبات الثنائية ذات الصلة بين الجانبين.

وأوضحت الوزارة أن عملية التسليم جرت بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلدين، حيث نُقل المواطنون إلى الأراضي الليبية تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها وفق الأطر الرسمية.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسات الدولة الليبية لمتابعة أوضاع المواطنين الليبيين خارج البلاد، والعمل على معالجة القضايا المرتبطة بهم بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأعربت الوزارة عن تقديرها للسلطات في جمهورية النيجر على ما أبدته من تعاون وتنسيق إيجابي أسهم في إنجاز عملية التسليم، مشيدةً بمستوى التنسيق القائم بين الجهات المعنية في البلدين.

وشددت الوزارة على حرصها على مواصلة العمل والتعاون مع الشركاء الإقليميين بما يخدم مصالح المواطنين الليبيين، ويعزز العلاقات الثنائية، ويدعم جهود التنسيق المشترك في مختلف الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

ويعكس إنجاز هذه العملية مستوى التعاون القائم بين ليبيا والنيجر في القضايا ذات الطابع الإنساني والأمني، في ظل سعي البلدين إلى تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة ويحافظ على الاستقرار والتعاون الإقليمي.