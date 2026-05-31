وزارة الدفاع: تحرير مواطنين ليبيين بعد اختطافهم داخل الأراضي التشادية

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية نجاحها في تحرير أربعة مواطنين ليبيين من أصل ستة، كانوا قد اختُطفوا داخل الأراضي التشادية على يد مجموعة إجرامية مسلحة، وذلك في إطار عملية أمنية وإنسانية وُصفت بالمعقدة.

وأوضحت الوزارة أن المواطنين المختطفين ينحدرون من مدينة أجدابيا، وقد تعرضوا للاختطاف أثناء مرافقتهم لشاحنات تجارية ليبية، حيث طالبت العصابة الإجرامية بفدية مالية بلغت نحو 900 ألف دينار ليبي مقابل الإفراج عنهم.

وأضافت وزارة الدفاع أن العملية جرت بالتنسيق مع السلطات التشادية والقائم بالأعمال في السفارة الليبية لدى تشاد، وأسفرت الجهود الأمنية والدبلوماسية المكثفة عن تحديد مكان المحتجزين وتحريرهم، إلى جانب استعادة الشاحنات الليبية المنهوبة وتأمين عودتها إلى مدينة أجدابيا.

وأكدت الوزارة أنها وفرت طائرة خاصة لنقل المواطنين المحررين إلى الأراضي الليبية، حيث وصلوا إلى مطار طرابلس العالمي وهم في حالة سلامة، وسط متابعة رسمية لملفهم.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع عن وفاة مواطنين ليبيين اثنين خلال فترة الاحتجاز على يد أفراد العصابة، معربة عن تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وداعية الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

وأكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية استمرار جهودها في حماية المواطنين الليبيين داخل وخارج البلاد، ومتابعة قضاياهم، والتعامل بحزم مع أي تهديدات تمس أمنهم وسلامتهم.