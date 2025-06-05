وزارة الدفاع ترحب بخطوات تعزيز الأمن وتؤكد التزامها بخطة إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة

رحّبت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بالإجراءات التي أُعلن عنها مؤخراً لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة، مؤكدة دعمها الكامل لتشكيل اللجان الأمنية والعسكرية والحقوقية المكلّفة بتنظيم العمل الأمني وضمان تطبيق القانون داخل العاصمة.

وفي بيان رسمي صدر يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، جدّدت الوزارة التزامها الكامل بتنفيذ خطة إخلاء العاصمة طرابلس من جميع المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء مهامها في حماية المواطنين، وفرض النظام العام، وإنهاء أي تمركزات خارجة عن سلطة مؤسسات الدولة.

وأشادت وزارة الدفاع بالخطوات العملية التي بدأ تنفيذها، معتبرة إياها استجابة حقيقية لتطلعات الشعب الليبي نحو إنهاء الفوضى، واستعادة الانضباط، وبناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وقانونية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ متواصلة من حكومة الوحدة الوطنية لإرساء الأمن والاستقرار في العاصمة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية في فرض سلطة القانون.