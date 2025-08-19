الزوبي يشيد بخطط التدريب والتجهيزات في «القوات الجوية»

عقد وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالسلام الزوبي، اجتماعًا مع رئيس أركان القوات الجوية وعدد من الضباط المسؤولين عن السلاح الجوي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف القوات الجوية من حيث الإمكانيات والقدرات الحالية والاحتياجات المستقبلية، إلى جانب عرض مرئي للمقدرات الموجودة.

وثمن الزوبي الجهود المبذولة في الحفاظ على هذه القدرات، مشيدًا بسير خطط التدريب والتجهيزات التي تنفذها القوات الجوية.

يذكر أن القوات الجوية الليبية تواجه تحديات كبيرة في تحديث المعدات وصيانة الطائرات، والاجتماعات الدورية بين وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تهدف إلى مراجعة الاحتياجات التشغيلية وتطوير الخطط التدريبية.