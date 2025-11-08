وزارة الدفاع تستهدف قوارب «تهريب المهاجرين» في زوارة

نفذت طائرات وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية غارات جوية استهدفت عدداً من القوارب المخصصة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين في ميناء زوارة غرب ليبيا.

ووفقاً لمصادر ميدانية، فإن الغارات تمت بعد رصد دقيق وتحليل لتحركات شبكات التهريب التي تنشط في المنطقة، وهدفت العملية إلى الحد من تدفق المهاجرين عبر السواحل الليبية.

وأشارت المصادر إلى أن العملية نفذت بدقة عالية وبدون وقوع أي خسائر بشرية، وهو ما يعكس التنسيق والتخطيط المسبق للغارات الجوية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تقودها وزارة الدفاع لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر، في وقت تشهد فيه ليبيا تدفقاً كبيراً للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتعد هذه الغارات جزءاً من خطة أوسع تهدف إلى إحكام السيطرة على المنافذ البحرية ومكافحة جميع أشكال التهريب.

ويستمر الجيش الليبي في تعزيز جهوده الأمنية للحد من الأنشطة غير القانونية على السواحل الليبية، والتي تشمل تهريب البشر والسلع الممنوعة، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة.