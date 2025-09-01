وزارة الدفاع تشكّل لجنة لتحديد مواقع آمنة لـ«تخزين الأسلحة» في مصراتة

أصدر وكيل وزارة الدفاع للمناطق والشؤون العسكرية بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالسلام زوبي، القرار رقم (390) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة مهمتها تحديد مواقع بديلة لتخزين الأسلحة والذخائر خارج الأحياء السكنية بمدينة مصراتة.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الدفاع والجهات الأمنية والعسكرية والبلدية، وتكلف بدراسة المخازن القائمة وصيانتها أو إنشاء مخازن جديدة.

كما تشمل مهام اللجنة إخلاء كافة مواقع تخزين الذخائر الموجودة داخل الأحياء السكنية والمقار والمباني غير التابعة للجيش، مع إعادة المنقول منها إلى الجهات التابعة لها، سواء كانت عامة أم خاصة، مع تخزينها في مواقع آمنة خارج المناطق السكنية.

في السياق، أصدر المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، التابع لوزارة الدفاع، تحذيراً للمواطنين بعدم الاقتراب أو لمس الأجسام الغريبة الناتجة عن انفجار مخزن ذخيرة في مدينة مصراتة.

ودعا المركز في بيان له، إلى التواصل فوراً مع الجهات المختصة عند العثور على أي من هذه الأجسام، عبر الأرقام التالية:

0918808234 – 0924753909 – 0917169226.

وتأتي هذه الإجراءات حفاظاً على سلامة المواطنين ومنعاً لأي حوادث ناجمة عن المخلفات المتفجرة.