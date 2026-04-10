وزارة الدفاع تشيد بتنظيم مسابقة «القرآن الكريم» للعسكريين

نظّمت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، حفلًا تكريميًا لرئيس وأعضاء لجنة مسابقة البنيان الدولية الثانية لحفظ القرآن الكريم للعسكريين، وذلك في مقر ديوان الوزارة، بحضور مدير مكتب وزير الدفاع الذي تصدّر مستقبلي اللجنة.

وأشاد مدير مكتب وزير الدفاع، خلال كلمة الافتتاح، بالجهود التي بذلتها اللجنة في تنظيم وإخراج المسابقة بالمستوى الذي يليق بمكانة القرآن الكريم في وجدان الشعب الليبي، مؤكدًا ما عكسته من عمل دؤوب وتفانٍ خلال مراحل الإعداد والتجهيز.

ودعا إلى مواصلة التنسيق والتحضير للنسخة المقبلة من المسابقة لعام 1448هـ، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الأنشطة في ترسيخ الثقافة الدينية بين منتسبي المؤسسة العسكرية وتعزيز القيم المعنوية داخلها.

وفي ختام الحفل، جرى توزيع شهادات الشكر والهدايا التذكارية على رئيس وأعضاء اللجنة، تقديرًا لجهودهم وما قدموه من عمل تنظيمي أسهم في نجاح المسابقة وإظهارها بصورة مميزة.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة البنيان الدولية الثانية شهدت مشاركة محلية ودولية واسعة، وحظيت بتفاعل واستحسان في الأوساط الرسمية والشعبية، نظرًا لطبيعتها التي تجمع بين البعد الديني والمؤسسي داخل القطاع العسكري.