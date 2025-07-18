وزارة الدفاع تصدر تعليمات لتنظيم «صرف التموين» بالوحدات العسكرية

أصدر وكيل وزارة الدفاع للمناطق والشؤون العسكرية، عبد السلام سالم الزوبي، تعليمات مباشرة إلى هيئة الإمداد والتموين لاعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى رفع كفاءة التوزيع، والحد من الصرف غير المبرر، وذلك في إطار جهود وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية لترشيد وتنظيم عملية تزويد الوحدات العسكرية والإدارية بالتموين.

وتضمنت التعليمات توجيهًا بضم تموين فئة “القدر” وأفراد الحماية بالوحدات العسكرية المتقاربة، خصوصًا التي يقل عدد أفرادها عن 100 عنصر، إلى جهة تموين واحدة. كما نصّت التوجيهات على تفعيل مطعم في إحدى الوحدات لتوفير التموين الجاهز، بحيث يتم توزيعه للوحدات الأخرى عبر سيارات الإعاشة.

وبحسب وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، كما شملت التعليمات إيقاف صرف التموين على الوحدات الإدارية التي ينتهي دوامها قبل الساعة الثالثة ظهرًا، على أن يقتصر التموين فيها على أفراد الحراسة فقط.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة وزارة الدفاع لضبط المصروفات، وضمان وصول التموين إلى مستحقيه الفعليين، وتفعيل فروع هيئة الإمداد والتموين في المناطق بشكل أكثر كفاءة.