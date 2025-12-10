ورشة لتطوير منظومة التدريب بـ«المؤسسة العسكرية» ورفع كفاءة الكوادر

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عن تنظيم ورشة عمل بعنوان تطوير منظومة التدريب بالمؤسسة العسكرية، انطلاقًا من أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز جاهزية المؤسسة العسكرية وتطوير كفاءتها.

وتهدف الورشة إلى بحث سبل الارتقاء ببرامج التدريب وأساليبه، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات التقنية الحديثة، ويعزز كفاءة ومهنية المنتسبين في المؤسسة العسكرية.

ودعت اللجنة التنظيمية للورشة كافة منتسبي المؤسسة العسكرية الراغبين في المشاركة إلى تقديم مشاركاتهم وفق محاور الورشة، على أن يكون آخر موعد لاستلام المشاركات في 10 يناير 2026.

ويمكن للاطلاع على ضوابط ومعايير المشاركة والتواصل مع اللجنة العلمية أو التنظيمية استخدام الوسائل التالية:

البريد الإلكتروني: strategic.pla.adm@mod.gov.ly

اللجنة العلمية واتس آب: 0917323213

اللجنة التنظيمية واتس آب: 0919542057

وتسعى وزارة الدفاع إلى تطوير المؤسسة العسكرية بشكل شامل، من خلال تحديث برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يتواكب مع المستجدات التقنية والتحديات الأمنية الحديثة، وتعكس الورشة اهتمام القيادة العسكرية بضمان جاهزية القوات وتعزيز مهنية المنتسبين لتحقيق الأمن الوطني.