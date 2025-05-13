وزارة الدفاع تعلن نجاح العملية العسكرية في طرابلس

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء العملية العسكرية في العاصمة طرابلس بنجاح، وذلك بعد يومٍ من الاشتباكات العنيفة التي اندلعت عقب مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، عبد الغني الككلي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته منصة “حكومتنا” الرسمية عبر صفحتها على “فيسبوك”: “العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح”، مشيرة إلى أن قواتها نفذت المهام الموكلة إليها بكفاءة.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها أعطت التعليمات بإكمال تنفيذ خطتها الأمنية في المنطقة، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار، مشددة على استمرار الجهود لحماية المواطنين وتأمين العاصمة.

وكانت اندلعت الاشتباكات في العاصمة طرابلس في أعقاب مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، في حادثة هزت المدينة.

وقد تسببت هذه الحادثة في توترات أمنية واسعة، ما دفع وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية إلى التدخل العسكري في محاولة لاستعادة الاستقرار.