وزارة الدفاع تعلن وقف إطلاق النار في طرابلس وتؤكد التزامها بحماية المدنيين واستقرار العاصمة

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، في خطوة تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة وتفادي أي تصعيد إضافي في الأوضاع الأمنية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القوات النظامية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، باشرت باتخاذ جملة من الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع، شملت نشر وحدات محايدة في عدد من نقاط التماس لتثبيت التهدئة ومنع وقوع أي احتكاكات ميدانية.

وأكدت الوزارة أن تعاملها مع التطورات الأخيرة جاء انطلاقًا من الواجب الوطني، وحرصًا على صون النظام العام وردع أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لفرض أجندات خارجة عن مؤسسات الدولة الشرعية.

وشدد البيان على أن وحدة الصف، وتعزيز سلطة القانون، وتفكيك مظاهر التسلح العشوائي ستبقى ضمن أولويات الوزارة، مؤكدة أنه لن يُسمح بفرض أي أمر واقع بقوة السلاح أو خارج الأطر الرسمية.

ودعت وزارة الدفاع جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وتجنب التصريحات التحريضية أو أي تحركات ميدانية قد تؤدي إلى تجدد التوتر في العاصمة.