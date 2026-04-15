وزارة الدفاع تكرّم لجان تطوير «التدريب العسكري»

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عبر منصاتها الرسمية، أن مدير مكتب وزير الدفاع عقد صباح الأحد 12 ابريل 2026 لقاءً مع أعضاء اللجنتين العلمية والتنظيمية لورشة عمل تطوير منظومة التدريب بالمؤسسة العسكرية، التي انعقدت خلال شهر فبراير الماضي برعاية الوزارة وإشراف إدارة التخطيط الإستراتيجي.

وشهد اللقاء إشادة مباشرة بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنتين في تنظيم الورشة وإعداد محتواها العلمي، حيث نوه مدير مكتب وزير الدفاع بمستوى العمل الذي عكس دقة في التنظيم وتميزًا في الطرح.

وأكد خلال كلمته أهمية الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ، من خلال وضع آليات عملية واضحة ومحددة، بما يضمن الاستفادة الكاملة من مخرجات الورشة وتطبيقها داخل المؤسسة العسكرية.

وفي ختام اللقاء، جرى تكريم أعضاء اللجنتين العلمية والتنظيمية، تقديرًا لجهودهم في إنجاح الورشة، حيث أوضح مدير مكتب وزير الدفاع أن هذا التكريم يأتي عرفانًا بما قدموه، ويهدف إلى تحفيزهم على مواصلة العمل والعطاء خلال المرحلة المقبلة.