وزارة الدفاع تناقش «المرتبات والتسويات المالية» للمتقاعدين

عقد مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً ضم رئيس هيئة التنظيم والإدارة ومدير الإدارة العامة للحسابات العسكرية، لمناقشة مسألة المرتبات والتسويات المالية المتعلقة بها، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم الإجراءات المالية والإدارية للمستهدفين بالتقاعد.

وأكد الاجتماع على أهمية تنظيم هذه الملفات بشكل دقيق لضمان حقوق العسكريين وسير العمليات المالية والإدارية بكفاءة.

وأشار المجتمعون إلى أن المناقشات ستستكمل في اليوم التالي بحضور الهيئة العامة للقضاء العسكري (إدارة القضايا) ومكتب المدعي العسكري العام (النيابتين: الكلية والجزئية) لاستكمال دراسة المواضيع المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة.