وزارة الدفاع تناقش خطط 2026 وتطوير «الهيكل القيادي»

عقد مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا بمقر وزارة الدفاع، التقى خلاله بالأمين التنفيذي لقدرة شمال إفريقيا، وعنصر التخطيط، والمستشار القانوني بالقدرة.

واستعرض الاجتماع أنشطة القدرة خلال العام 2025، والخطط المزمع تنفيذها خلال العام 2026، إلى جانب عرض رؤية وزارة الدفاع بشأن الوظائف القيادية والمحلية في الهيكل التنظيمي للأمانة العامة التي تحتضنها دولة ليبيا.

كما تم مناقشة مساهمة الجانب الليبي في تنفيذ هذه الأنشطة، واستعراض عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير الأداء وتعزيز التعاون بين الوزارة والقدرة في مختلف المجالات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الدفاع على متابعة الخطط الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء التنظيمي، وتفعيل التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة لتطوير القدرات العسكرية والإدارية.