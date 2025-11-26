«وزارة الدفاع» تواصل تطوير قدرات منتسبيها في إدارة الأزمات

أقامت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، لقاءً تعريفيًا حول دور المؤسسة العسكرية أثناء الأزمات والكوارث، وآليات التنسيق بينها وبين الجهات المدنية، بهدف تعزيز جاهزية القوات للتعامل مع الظروف الطارئة.

وتضمن اللقاء تمرينًا افتراضيًا لمحاكاة أزمة فيضان، استهدف رفع مستوى الاستجابة وتحسين إجراءات التنسيق الميداني.

وشارك فيه ممثلون عن وزارات الداخلية والخارجية، المركز الوطني للأزمات والطوارئ، هيئة السلامة الوطنية، جهاز الطب العسكري، وقوة التدخل والسيطرة، إلى جانب فريق زائر من المملكة المتحدة متخصص في إدارة الأزمات والكوارث.

وفي ختام اللقاء، شدد مسؤول ملف إدارة الأزمات والطوارئ بوزارة الدفاع على استمرار تطوير قدرات منتسبي المؤسسة العسكرية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز القدرة على مواجهة التحديات المختلفة.

وشهدت السنوات الماضية زيادة في التدريبات المشتركة بين الجيش الليبي والجهات المدنية، خاصة في حالات الفيضانات والكوارث الطبيعية، لتعزيز التنسيق الميداني وتحسين إجراءات الاستجابة، وتم استدعاء خبراء دوليين لدعم تدريب الفرق المحلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأزمات والكوارث.