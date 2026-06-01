وزارة الدفاع: توحيد «المؤسسة العسكرية» أولوية وطنية

استقبل وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، الفريق عبدالسلام سالم الزوبي، في مكتبه بمقر ديوان وزارة الدفاع، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، والوفد المرافق لها، وذلك ضمن إطار التنسيق والتشاور المستمر حول الملفات المرتبطة بالأمن والاستقرار في البلاد.

وخلال اللقاء، جرى التأكيد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لدعم المسار الأمني في ليبيا، حيث أُشيد بالدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الدفاع، وما وصف بأنه حضور مؤسسي فاعل يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ الأمن في مختلف المناطق.

كما ثمّنت ممثلة الأمم المتحدة المكانة المحورية التي باتت تحتلها وزارة الدفاع الليبية في المشهد الوطني، مشيرة إلى الدور المتنامي الذي تؤديه في معالجة الملفات الأمنية والعسكرية وفق مقاربة تعتمد على العمل المؤسسي والمسؤولية الوطنية.

وتناول الاجتماع ملف توحيد المؤسسة العسكرية بوصفه أحد أبرز الاستحقاقات الوطنية، حيث تم التأكيد على أن توحيد المؤسسة يمثل ركيزة أساسية لبناء دولة قوية ومتماسكة، ويسهم في تعزيز وحدة البلاد وحماية سيادتها، إضافة إلى تمهيد الطريق نحو مرحلة أكثر استقرارًا.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى دفع مسار توحيد المؤسسة العسكرية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ويخدم أهداف الاستقرار العام في ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء في ظل استمرار الجهود المحلية والدولية الرامية إلى دعم المسارات السياسية والأمنية في ليبيا، خاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية بما يضمن توحيد القرار وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.